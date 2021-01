Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,2%) con le banche

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - La Borsa di Milano (+0,2%) riduce il rialzo iniziale. Piazza Affari si mostra nervosa con le banche che appesantiscono il listino principale. Andamento negativo per Autogrill (-3%) in vista dell'assemblea degli azionisti del 25 febbraio per l'aumento di capitale. Lo spread tra Btp e Bund scende a 123 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,72%.

In rosso Leonardo (-1%), Eni (-0,4%) Sipem (-0,3%). Tra gli istituti di credito in calo Mediobanca e Intesa (-0,5%), Unicredit (-0,4%), Banco Bpm (-0,1%). In controtendenza Mps e Bper (+0,4%).

Andamento positivo per Stm (+3%), Diasorin (+2,1%) e Unipol (+1%). In rialzo anche Tim (+1,3%) mentre Mediaset (-0,1%) si mostra debole. (ANSA).