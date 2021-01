Rc auto: Ivass, in terzo trimestre continua calo,a 389 euro

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Prosegue il calo dei prezzi della Rc Auto. Secondo quanto si ricava dal bollettino dell'Ivass, nel terzo trimestre del 2020, il prezzo effettivo della polizza Rc auto è stato in media di 389 euro, in riduzione di poco più del 5% (20 euro) su base annua. L'Ivass rammenta come la discesa dei prezzi sia "iniziata nel 2013 e si è rafforzata con le restrizioni alla circolazione". (ANSA).