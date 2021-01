Petrolio: in calo a 52,44 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti passa di mano a 52,44 dollari al barile, l'1,28% in meno rispetto alle quotazioni di ieri sera. Il Brent scende a 55,44 dollari al barile (-1,16%). Ad incidere il rafforzamento del dollaro e le prospettive a breve termine di una domanda ridotta. (ANSA).