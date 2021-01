Mediaset: prosegue corsa di Prosieben in Borsa, +4%

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Ancora forti acquisti su Prosieben in Borsa: il titolo del gruppo media tedesco, del quale Mediaset ampiamente primo azionista ha recentemente ricalibrato la composizione della sua quota aumentando il possesso di azioni rispetto alle opzioni, è salito a Francoforte del 4,6% finale a 14,4 euro, ai massimi dell'ultimo anno e mezzo.

Il Biscione mantiene la sua partecipazione sotto la soglia del 25% rilevante per l'Antitrust tedesco, ma ha portato i diritti di voto dall'8% circa al 12,3 per cento. Lo ha fatto attraverso Mediaset Espana, che ha acquisito un ulteriore 3,43% del capitale, detenendo ora il 13,18% di ProSiebenSat.1, tra opzioni e azioni.

Per ora Prosieben non risulta coinvolta nel lunghissimo braccio di ferro tra Vivendi e il Biscione, con i contatti tra i legali che proseguono in vista dell'udienza finale della causa civile miliardaria a Milano dell'11 febbraio. Da quanto si apprende, non è comunque una data 'forzata' per un eventuale accordo tra le parti, che potrebbero attendere un primo orientamento del giudice per decidere come approcciare i rivali. Calmi i rispettivi titoli in Borsa: Mediaset in Piazza Affari ha concluso debole (-2,1% a 2,1 euro) facendo un po' peggio del listino generale e la controllata spagnola è scesa di un punto percentuale a Madrid, mentre il gruppo media francese ha registrato a Parigi una limatura dello 0,2% a 26,5 euro. (ANSA).