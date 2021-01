Costruzioni: Istat, produzione +1,7% a novembre, +7,2% annuo

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni torna a crescere a novembre 2020 dell'1,7% rispetto ad ottobre, dopo i cali registrati nei due mesi precedenti "e supera i livelli di febbraio 2020", prima dell'avvio delle misure anti-Covid. Nonostante il recupero, su base mensile, l'indice destagionalizzato rimane al di sotto dei livelli registrati durate la ripresa estiva in agosto e settembre.

Su base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 7,2% e l'indice grezzo aumenta del 10,9%. Mentre nella media dei primi undici mesi dell'anno, l'indice corretto per gli effetti di calendario registra una "marcata flessione" dell'8,9%, mentre l'indice grezzo diminuisce dell'8,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).