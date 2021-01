Borsa: Milano cede il 2% con energia e banche

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - La Borsa di Milano amplia il calo con il Ftse Mib in calo del 2% a 21.972 punti. Su Piazza Affari raffica di vendite per il comparto dell'energia e banche.

Scivola Tenaris (-4%). Andamento negativo anche per Saipem (-3,3%) e Eni (-2,6%). Con lo spread tra Btp e Bund che sale a 214 punti, soffrono le banche con Unicredit (-3,2%), Banco Bpm (-3,3%), Intesa (-2,7%) e Bper (-2,3%). In rosso Stellantis (-2,9%) e Autogrill (-2%), quest'ultima alle prese con un aumento di capitale da 600 milioni di euro. (ANSA).