Borsa: Europa in rosso attende Wall Street, Milano -1,9%

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Le Borse europee scivolano ancora in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo.

Nel Vecchio continente resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da coronavirus, con l'ipotesi di nuovi lockdown ed il relativo impatto sulla crescita economica. Sul versante monetario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,2185 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,1%. Milano (-1,9%) è la peggiore con gli investitori che guardano agli sviluppi della crisi di Governo e lo spread tra Btp e Bund a 124,9 punti base.

Andamento negativo anche per Madrid (-1,6%), Parigi (-1,2%), Francoforte (-1%) e Londra (-0,8%). Sui mercati pesano l'energia (-2,4%), con il prezzo del petrolio Wti che scende ancora a 51,72 dollari al barile e il Brent a 54,76. Soffrono anche le banche (-1,7%) e l'hi-tech (-1,5%).

A Piazza Affari in forte calo Autogrill (-4,5%), dopo il tonfo della vigilia con l'aumento di capitale da 600 milioni di euro. Male anche Tenaris (-4%), Leonardo (-3,4%) e Stm (-3,1%).

Tra le banche soffrono Unicredit (-3,1%), Banco Bpm e Bper (-2,8%), Intesa (-2,4%). In calo Saipem (-2,8%) e Eni (-2,2%).

