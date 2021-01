Borsa: Europa in calo con dati manifattura, Milano -1,9%

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Le Borse del Vecchio continente proseguono in calo dopo l'indice Pmi dell'Eurozona in calo e il sondaggio della Bce tra 66 economisti che vedono un Pil in crescita del 4,4% contro il 5,3% stimato a ottobre.

Milano (-1,9%) è la peggiore in Europa. In calo anche Madrid (-1,4%), Parigi (-1,1%), Francoforte (-0,7%) e Londra (-0,6%). I listini risentono del calo dei comparti dell'energia (-2%), le banche (-1,5%) e le auto (-0,5%).

A Piazza Affari in forte calo Tenaris (-4%). Male anche Saipem (-3,3%), Stm (-3%) ed Eni (-2,5%). In rosso le banche con Banco Bpm (-3,3%), Unicredit (-3%), Intesa (-2,7%) e Bper (-2,3%). Scivola anche Autogrill (-3,7%), dopo il tonfo della vigilia con l'aumento di capitale da 600 milioni di euro.

(ANSA).