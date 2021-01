Borsa: Europa apre in calo, preoccupa crescita economica

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Le Borse europee aprono in calo all'indomani della riunione della Bce. Sui listini pesano i timori sull'andamento della crescita economica globale che risentirà, almeno nella prima parte dell'anno, degli effetti della pandemia da Covid-19.

Avvio di seduta in rosso per Parigi (-0,39%), Francoforte (-0,35%), Londra (-0,33%) e Madrid (-0,72%) (ANSA).