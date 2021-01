Borsa: Europa amplia il calo, timori per nuovi lockdown

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Le Borse europee ampliano il calo con i timori di nuovi lockdown per contenere i contagi da coronavirus e gli effetti sull'andamento dell'economia. Sui listini del Vecchio continente pesa l'energia (-1,5%) con il prezzo del petrolio in calo. Sul fronte valutario è in lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,2180 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,9%. In calo Parigi e Madrid (-1%), Francoforte (-0,8%) e Londra (-0,5%). Scivolano le banche (-1,4%) con Sabadell (-3,2%), Societe Generale (-2,6%), Bnp Paribas (-2,4%). Male anche le auto (-1,7%) dove scivola Renault (-3,1%). In calo anche Daimler (-1,8%) e Volkswagen (-1,5%).

Seduta in rosso anche per le compagnie aeree (-2,5%) dove soffronto Lufthansa (-2,7%) e Ryanair (-2%). Debole la farmaceutica (-0,1%) dove Bayer cede lo 0,9%, Sanofi (-0,2%) e Novartis (-0,1%). (ANSA).