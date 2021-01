Borsa: Asia chiude in calo in attesa trimestrali

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo l'andamento misto degli indici azionari Usa e le prese di profitto dopo gli ultimi rialzi. L'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento dei contagi da coronavirus in vista delle prossime trimestrali.

In rosso Tokyo (-0,44%). Sul fronte valutario lo yen tratta a 103,50 sul dollaro, e sull'euro poco sopra a 126. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-1,3%), Shanghai (-0,4%), Seul e Mumbai (-0,6%). In controtendenza Shanzhen (+0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati dell'indice Markit Pmi manifatturiero da Francia, Germania, Regno Unito, Eurozona e Stati Uniti. Previsti anche le scorte settimanali di petrolio e le vendite delle abitazione negli Usa. (ANSA).