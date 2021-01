Inps: oltre 4 miliardi le ore di Cig nel 2020 per l'emergenza Covid

L'Inps ha autorizzato nel 2020 oltre quattro miliardi di ore di cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid 19. Lo fa sapere l'Inps sottolineando che nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2020 sono stati autorizzati 4.048,6 milioni di ore di cui: 1.901,0 milioni di cig ordinaria, 1.349,2 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 798,4 milioni di cig in deroga.

Nel mese di dicembre 2020 sono state autorizzate 288,1 milioni di ore (-22,6% su novembre).