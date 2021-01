Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,64%

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,64% a 22.798 punti e nel paniere principale i titoli più in evidenza sono quelli industriali e del settore auto. Cnh balza in testa nei primi scambi con un rialzo dell'1,98%, insieme a Leonardo (+1,11%) e A2A (+1,17%). (ANSA).