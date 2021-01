Borsa: Europa conclude debole, Londra -0,37%

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo: Londra ha chiuso la seduta in ribasso dello 0,37%, con Parigi che ha ceduto lo 0,67% finale e Francoforte che ha registrato la limatura dello 0,11%. Pesante Madrid, in ribasso finale dell'1%. (ANSA).