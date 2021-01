Borsa: Asia in rialzo, future Europa positivi

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Seduta record in Asia con l'indice MSCI Asia Pacific che avanza per il terzo giorno consecutivo mentre i futures sulle azioni statunitensi ed europee salgono sull'ottimismo che "la spesa fiscale rilancerà la crescita economica e rafforzerà gli utili aziendali" commentano gli operatori. Oggi si guarda alla Bce e alle sue decisioni di politica monetaria. Tokyo ha guadagnato lo 0,8%, Shanghai l'1,07%, Shenzhen l'1,53%. L'unica piazza in controtendenza è Hong Kong che inverte rotta sul finale e si avvia a chiudere in calo (-0,39%). Sul fronte valute lo yen è rimasto stabile dopo che la Banca del Giappone ha mantenuto invariate le sue principali impostazioni politiche. Le quotazioni del petrolio scendono a causa delle preoccupazioni per i consumi poco brillanti. (ANSA).