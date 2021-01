Pirelli: Papadimitriou lascia cariche, resta in cda

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Angelos Papadimitriou, entrato circa 6 mesi fa nel gruppo Pirelli e visto come il possibile successore di Marco Tronchetti Provera, lascia le cariche di direttore generale e co-ceo e resta in cda e nel comitato strategie. L'ingegnere "ha condiviso l'intenzione di voler valutare un proprio percorso con leve imprenditoriali". "Ho avviato preliminari colloqui per valutare a livello di Camfin lo sviluppo insieme di nuove iniziative di investimento" aggiunge il ceo Marco Tronchetti Provera. (ANSA).