Petrolio: in rialzo, Wti a 53,35 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti passa di mano a 53,45 dollari al barile, lo 0,8% in più rispetto alle quotazioni di ieri sera. Il Brent sale a 56,34 dollari al barile (+0,7%) (ANSA).