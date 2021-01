Borsa: Milano sale dopo fiducia a Conte, bene banche

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - La seduta di scambi in Borsa a Milano inizia con un rimbalzo dopo la fiducia al Governo Conte.

Il Ftse Mib, l'indice di riferimento, sale (+0,48%) insieme alle banche, ieri tra i titoli più colpiti. Unicredit si mette in mostra con un rialzo del 2,2%, bene anche Banco Bpm (+0,6%) e Intesa Sanpaolo (+0,4%).

Sostenuta dalle prospettive del nuovo piano A2A è il titolo migliore del paniere (+2,45% a 1,36 euro), bene anche Stm (+1,7%) e Tim (+1,56%). Poste, che ha annunciato l'acquisto del 51% di una società cinese, sale dell'1,4 per cento. (ANSA).