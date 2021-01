Borsa: Milano prosegue in rialzo con Unicredit e A2A

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Unicredit si mette in mostra a Piazza Affari, sulle attese per una stretta sul nome del nuovo ceo, e guida il listino della Borsa italiana. Il titolo sale del 3,35% a 8,04 euro mentre l'indice di riferimento, il Ftse Mib prosegue cauto in rialzo dello 0,49% a 22.550 punti.

Dopo la fiducia al Governo Conte e in attesa del giuramento del presidente Usa Biden, i mercati sono partiti impostati al rialzo ma ora qualcuno frena. Madrid cede lo 0,49% e Londra scivola in terreno negativo (-0,08%). Francoforte sale dello 0,5%, Parigi dello 0,3%. A Milano gli acquisti assecondano anche le storie aziendali, con A2A in crescita (+2,2%) dopo la presentazione del primo piano decennale e Pirelli (+2,19%) che vede un cambio nella prima linea del gruppo con il direttore generale Papadimitriou che lascia il suo incarico.

Sugli scudi anche Stellantis (+1,99%). (ANSA).