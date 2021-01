Borsa: Milano tiene (+0,4%), corre ancora Stellantis (+3%)

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - I primi scambi confermano l'avvio in leggero rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib sale dello 0,4% trainato soprattutto da Stellantis che, dopo il volo di ieri, nella seconda giornata di quotazione segna un aumento del 3% a toccare la quota dei 14 euro.

Pochi spunti tra gli altri titoli principali della Borsa di Milano che per ora, come gli altri mercati europei, guarda più ai piani di stimolo all'economia confermati dal presidente eletto statunitense Biden e alla diffusione della pandemia Covid 19 che alla politica interna. Nel paniere a elevata capitalizzazione di Piazza Affari salgono comunque di circa un punto percentuale Unicredit e Mps, mentre Ferrari scende di uno speculare 1% su quota 174 euro. (ANSA).