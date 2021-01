Borsa: Europa piatta attende Usa, Milano positiva (+0,2%)

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Lieve rallentamento per i mercati azionari del Vecchio continente rispetto all'avvio: Francoforte sale dello 0,2%, Londra dello 0,1%, piatta Parigi e in calo dello 0,2% Madrid. Milano (indice Ftse Mib +0,2%) prova a mantenere un leggero rialzo e per ora non sembra guardare al dibattito al Senato sulla fiducia al governo Conte.

Gli operatori sui listini azionari al momento attendono soprattutto le mosse della futura amministrazione Biden e, nell'immediato, l'avvio di Wall street dopo la chiusura di ieri per festività.

I futures sulla Borsa statunitense sono deboli e Piazza Affari rimane trainata da Stellantis, che sale del 4,5% dopo aver raggiunto un massimo di seduta a 14,22 euro. Nel settore del credito, in genere calmo, qualche vendita su Mediobanca, Bper e Fineco, che scendono di circa un punto percentuale. Nel paniere a elevata capitalizzazione di Milano il calo maggiore è comunque di Prysmian, in ribasso del 2,8% a 27,3 euro. (ANSA).