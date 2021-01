Borsa: bene l'Europa dopo l'avvio positivo di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - In rialzo le principali Borse europee, con l'apertura positiva di Wall Street, il giorno che precede l'insediamento del nuovo presidente Usa, Joe Biden.

Sullo sfondo le difficoltà per la pandemia da Covid 19 e i rallentamenti nelle consegne dei vaccini. Tranquillo l'oro (-0,4%) a 1.837 dollari l'oncia. In Europa la migliore è Francoforte (+0,2%), con la Germania che ha deciso il lockdown fino al 15 febbraio, seguita da Parigi (+0,1%). Sulla parità Londra (+0,04%) e in rosso Madrid (-0,1%). Positiva Milano (+0,4%), con lo spread in discesa verso 111 punti.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%, sostenuto soprattutto da salute e utility. Tra i farmaceutici spiccano Sanofi (+2,8%) e Ipsen (+2,7%). Bene la maggioranza dei petroliferi, in particolare Galp (+2,7%), con eccezioni come Koninklijke (-1,3%), col greggio in salita (+0,9%) a 52,8 dollari al barile.

In ordine sparso le banche, con guadagni soprattutto per Hsbc (+2,3%) e Swedbank (+2,4%) e cali in particolare per Standard Chartered (-3%) e Barclays (-2,6%). A più velocità le auto, con una corsa di Stellantis (+4,3%) e rialzi per Volkswagen (+1%), mentre perdono Daimler (-1%) e Renault (-0,7%). (ANSA).