Borsa: Asia tonica con Biden, debole Cina per Covid

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Mercati azionari asiatici molto positivi dopo gli annunci del presidente eletto degli Stati Uniti Biden, che confermano interventi strutturali a favore dell'economia: Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,3%, ma soprattutto ha corso Seul con un aumento finale del 2,6% dopo lo scivolone della vigilia.

Deboli invece le Borse cinesi, con Shanghai e Shenzhen limate poco meno di un punto percentuale soprattutto sul timore del ritorno dell'infezione Covid 19 nel Paese.

Tra gli altri listini, Hong Kong sale dell'1,8% in chiusura, mentre Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa, è cresciuta dell'1,1% finale. In leggero rialzo i futures sull'avvio dei listini del Vecchio continente. (ANSA).