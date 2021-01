B20: Marcegaglia, G20 non sarà passerella, dobbiamo incidere

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Questo G20 non sarà una passerella, dobbiamo incidere e ci sono le condizioni perché questo avvenga"; sottolinea Emma Marcegaglia, chair del B20 Italy, il G20 Business Summit organizzato con la regia di Confindustria in coincidenza con la prima presidenza italiana del G20, in vista dell'avvio ufficiale dei lavori con 'l'Inception Meeting' di giovedì prossimo.

"Quando si è dovuto confrontare con le crisi - rileva la past president di Confindustria - , il G20 ha portato ai risultati e alle proposte più efficaci. Oggi tocca a noi individuare le vie d'uscite dall'emergenza".

Il programma dell'Inception Meeting - spiega una nota - "prevede due momenti diversi e separati. Nella prima giornata, il 21 gennaio, si svolgerà l'evento pubblico in formato virtuale. Aprirà i lavori il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi insieme alla Chair del B20 Emma Marcegaglia. Parterre de rois per l'evento inaugurale che vedrà tra gli ospiti, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, l'inviato speciale del presidente Usa per il Clima John Kerry, il presidente del parlamento europeo David Sassoli, il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e il vicepresidente della BEI Dario Scannapieco. Seguiranno due sessioni di approfondimento, a cui prenderanno parte rappresentanti di spicco del mondo della politica e delle Istituzioni e amministratori delegati delle più grandi realtà aziendali, come Larry Fink, CEO di BlackRock e Michael R. Bloomberg, fondatore di Bloomberg".

La seconda giornata proseguirà a porte chiuse: "entreranno nel vivo" i lavori di approfondimento e proposta delle task force tematiche. (ANSA).