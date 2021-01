Stellantis: debutto boom in Borsa a Milano, +7,5% finale

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Ottimo sbarco in Borsa per Stellantis: il titolo del gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa a Milano ha chiuso la sua prima seduta, contraddistinta da un progressivo rialzo, in aumento del 7,57% a 13,52 euro. In scia Exor, che ha segnato una crescita finale del 2,6% a 66,8 euro.

Per Stellantis sarà domani la sua prima giornata a Wall Street, oggi chiusa per il Martin Luther King Day. (ANSA).