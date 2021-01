Petrolio: in lieve calo a 52,23 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Quotazioni del petrolio in lieve calo in avvio di settimana. Il greggio Wti passa di mano a 52,23 dollari al barile, in calo dello 0,25% rispetto ai 52,36 dollari della chiusura di venerdì. Il Brent cede lo 0,34% a 54,91 dollari al barile.Ad incidere il rialzo del dollaro ed i timori persistenti sulla pandemia (ANSA).