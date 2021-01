Borsa: Milano cauta (+0,29%) dopo Conte, avanza Stellantis

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - La Borsa di Milano resta in cauto rialzo dopo l'intervento alla Camera del premier, Giuseppe Conte. Il Ftse Mib segna un +0,29% a 22.436 punti. Sempre in luce Stellantis che guadagna il 7,91% a 13,56 euro ed sui massimi di giornata. Seguono Exor (+1,87%) e Pirelli (+1,66%).

Sempre in fondo al listino Snam (-2,3%) e Enel (-3,35%) che staccano l'acconto sul dividendo. Vendite anche su Tim (-2%).

Poco mosse anche le altre Piazze europee che guardano alle consegne dei vaccini. Parigi cede lo 0,21%, Londra lo 0,2% mentre Francoforte si riaffaccia sopra la parità (+0,13). tra i settori peggiori sempre energia e utilities. Chiusa Wall Street per il Martin Luther King Day l'attesa è a mercoledì è all'insediamento del neo presidente americano, Joe Biden.

(ANSA).