Borsa: corre Pil Cina ma Asia in calo, Europa verso flessione

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Borse di Asia e Pacifico miste con Tokyo in calo (-0,97%) nella prima seduta della settimana in scia alla chiusura in negativo di venerdì a Wall Street, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto. Avanzano gli indici cinesi con il +6,5% del Pil in Cina nel quarto trimestre e il dato annuale per la prima volta sopra i 100.000 miliardi di yuan.

Shenzhen guadagna l'1,48%, Shanghai lo 0,48% e Hong Kong lo 0,83%. Tra le altre Borse, Seul lascia invece il 2,33% e Sydney lo 0,78%.

Future sull'Europa e sugli Usa in negativo mentre Wall Street è chiusa per il Martin Luther King day. Dall'Italia arriva il tasso d'inflazione, a Milano e a Parigi debutta in Borsa Stellantis. Focus poi sull'Eurogruppo ma soprattutto sulla crisi di Governo in Italia con il premier, Giuseppe Conte che riferisce alla Camera e domani è atteso al Senato. (ANSA).