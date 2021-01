Grieco, più centralità al fattore umano nelle imprese

"In particolare, in questo periodo di crisi, i programmi basati sulla compliance e l'integrità rappresentano i principali approcci pragmatici alla sostenibilità nel contesto aziendale", sottolinea la presidente di Mps, Patrizia Grieco, presentando il suo lavoro al B20 Italy come presidente della task force Integrità e Compliance.

"La nostra Task Force - spiega - affronterà il nuovo ruolo delle organizzazioni e la necessità di riconoscere la centralità del fattore umano nella conduzione del business delle imprese.

Il nostro gruppo di lavoro si concentra su diverse sfide.

Garantire una condotta responsabile nel public procurement, migliorando la trasparenza delle gare pubbliche e private.

Promuovere strumenti innovativi di compliance cooperativa.

Adottare principi di condotta aziendale responsabile che partano dalle grandi imprese e coinvolgano tutta la catena di fornitura.

Perseguire la creazione di registri trasparenti ed efficienti, migliorando gli standard globali per la qualità dei dati.

Attirare investimenti attraverso la ridefinizione delle attività di governance, adattandole alle nuove frontiere della compliance. Aumentare il numero di imprese e di filiere sostenibili".

"Il nostro impegno - conclude - è quello di fornire soluzioni pragmatiche che includano i rinnovati concetti di integrità e compliance, creando un futuro migliore attraverso l'inclusione e agendo per generare un impatto positivo". (ANSA).