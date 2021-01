Vw: archiviato procedimento contro ex ceo Winterkorn

(ANSA) - BERLINO, 15 GEN - Il procedimento giudiziario contro l'ex capo della Volkswagen, Martin Winterkorn, è stato archiviato. Lo ha reso noto il tribunale di Braunschweig. Il processo per truffa nell'ambito dell'inchiesta sul dieselgate, in agenda per fine febbraio, non si terrà. (ANSA).