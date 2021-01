Recovery sale a 223,9 mld, 700 mln in più ad agricoltura

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato con i fondi del Next Generation Eu sale nell'ultima versione inviata al Parlamento a 223,9 miliardi, un miliardo in più rispetto alla bozza entrata in consiglio dei ministri. Ben 700 milioni sono stati attribuiti all'agricoltura sostenibile.

Il miliardo aggiuntivo rientra nelle risorse del Recovery e resilience facility e deriva dall'aumento di tre componenti e dal calo di una. 'Impresa verde ed economia circolare', guadagna con l'agricoltura sostenibile 700 milioni ed 'Efficienza energetica e riqualificazioni degli edifici', in particolare pubblici, 200 milioni in più (facendo salire la missione Rivoluzione verde a transizione ecologica a 69,8 miliardi). 'Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA' aggiunge 300 milioni in più destinati alla giustizia, mentre il capitolo 'Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo' ne perde circa 200. La missione digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura si attesta così a 46,30 miliardi.