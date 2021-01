Cina: Banca centrale darà sostegno necessario alla crescita

(ANSA) - PECHINO, 15 GEN - La politica monetaria della Cina fornirà il supporto necessario per la continua ripresa economica del Paese nel 2021. Il vice governatore della Banca centrale (Pboc), Chen Yulu, ha assicurato in una conferenza stampa che "la politica monetaria prudente sarà più flessibile, mirata e appropriata e continuerà a mantenere il supporto necessario per la ripresa economica", aggiungendo che l'istituto darà la priorità alla stabilità politica ed eviterà cambiamenti improvvisi. (ANSA).