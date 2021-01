Borsa:Europa amplia calo in attesa Wall Street, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Le Borse europee ampliano il calo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in perdita. Piazza Affari (-0,1%) gira in negativo dopo un timido tentativo di rialzo. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 115 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,61%.

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro resta debole a 1,2125 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,6%. In rosso Parigi (-0,9%), Londra (-0,8%), Madrid (-0,7%) e Francoforte (-0,6%). I listini sono appesantiti dal lusso (-1,6%), manifattura (-1,3%) e energia (-1%).

A Piazza Affari peggiora Cattolica (-1,8%), dopo i rilievi dell'Ivass resi noti dalla società su sollecitazione della Consob. Male anche Atlantia (-1,3%), nel giorno dell'assemblea sul progetto di scissione, e Ferrari (-1,5%). Prosegue sugli scudi Banca Mediolanum (+2,4%). In rialzo anche Poste (+1,4%) e Generali (+0,8%). Tra le banche Mps cede lo 0,5% e Unicredit lo 0,5%. (ANSA).