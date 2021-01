Borsa: Milano (+0,3%) su strada rialzo, spread scende a 115

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - La Borsa di Milano (+0,3%) imbocca la strada del rialzo, in controtendenza con i listini europei, con gli investitori che guardano all'evoluzione della crisi politica. Si restringe ancora lo spread tra Btp e Bund che scende a 115 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,61%.

A Piazza Affari soffre Cattolica (-1,4%), con i rilievi dell'Ivass resi noti dalla società su indicazione della Consob.

In calo anche Ferrari (-1,1%), Atlantia (-0,9%). Migliorano le banche con Banco Bpm (+0,1%), Intesa (+0,8%), Bper (+0,4%). In rosso Mps (-0,4%) mentre è piatta Unicredit (+0,04%).

Sugli scudi Banca Mediolanum (+2,9%). Bene Generali (+1,4%), Banca Generali e Poste (+1,1%). (ANSA).