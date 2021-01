Borsa: Europa apre in calo, timori per nuovi contagi virus

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Le Borse europee avviano la seduta in calo. Sui listini del Vecchio continente pensano i timori per una nuova ondata di contagi da coronavirus. Sullo sfondo si guarda al piano di stimoli per l'economia Usa del presidente eletto Joe Biden.

In rosso Francoforte (-0,6%), Parigi (-0,57%), Londra (-0,52%) e Madrid (-0,48%). (ANSA).