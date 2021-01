Petrolio: contrastato in avvio giornata, Wti a 52,95 dollari

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Quotazioni del petrolio contrastate sul mercato after hour di New York con le notizie sulla ripresa del virus in Cina che spingono le preoccupazioni sull'andamento dell'economia. Il greggio Wti passa di mano a 52,95 dollari al barile, 3 centesimi sopra le quotazioni di ieri sera a fine giornata; il Brent è in calo a 56,03 dollari al barile. (ANSA).