Oro: prezzo in lieve calo a 1.841 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Quotazioni dell'oro in calo sui mercati asiatici. Il metallo prezioso cede lo 0,2% a 1.841 dollari l'oncia, con gli investitori in attesa dei nuovi sviluppi dopo i nuovi contagi verificatisi in Cina che fanno temere una nuova fiammata di Covid. (ANSA).