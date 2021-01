Telefonica: cede Telxius, operazione da 7,7 miliardi

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Telefonica, con i suoi partner i fondi Kkr e Pontegadea, ha ceduto la controllata Telxius, la società che possiede 30.772 siti in Europa e in America Latina, per 7,7 miliardi di euro. L'operazione è, dopo la vendita da parte di Hutchison di tutti i suoi siti in Europa per quasi 10 miliardi a fine 2020, la seconda in ordine di importanza. Telefonica per il suo 51% riceverà 3.850 milioni di euro e "la plusvalenza si stima sia di circa 3,5 miliardi di euro" sottolinea una nota. Verrà usata per ridurre l'indebitamento che scenderà a circa 4,6 miliardi di euro con un leverage ratio (Debito netto/margine operativo lordo) di circa 0,3 volte.

L'annuncio ha fatto scattare il prezzo delle azioni di quasi il 10% all'apertura, vicino ai 4 euro per azione. (ANSA).