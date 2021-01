Borsa: Europa positiva tranne Londra (-0,08%)

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Hanno girato in positivo, tranne Londra (-0,08%) le principali Borse europee, con la presidente della Bce, Christine Lagarde ha detto che la Bce "è pronta a ricalibrare" gli acquisti di titoli, mentre restano in negativo i future Usa. La migliore è Parigi (+0,3%), seguita da Madrid (+0,1%) e Francoforte (+0,08%). Ancora meglio Milano (+0,4%), nonostante le incertezze sulle sorti del governo e col ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al lavoro su modifiche al Recovery Plan, e il premier, Giuseppe Conte, salito al Quirinale per un incontro interlocutorio. Sullo sfondo le misure per contrastare la pandemia da Covid 19 in molti Paesi. Poco mosso l'oro (+0,1%) a 1.856 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%, sostenuto da servizi di comunicazione e energia, male beni voluttuari e finanza. (ANSA).