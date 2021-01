Borsa: Europa debole, futures Usa in rosso, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Procedono in calo le principali borse europee in attesa della stagione dei risultati di fine esercizio delle società quotate, che si inaugura il prossimo venerdì 15 gennaio. Sono attesi per quella data infatti i conti di JpMorgan e Wells Fargo. Attenua il calo Piazza Affari (-0,1%), con lo spread in rialzo a 114 punti per le tensioni politiche all'interno della maggioranza di governo. Si muovono sotto la parità anche Parigi (-0,08%), Madrid (-0,12%), e Londra (-0,14%), più debole invece Francoforte (-0,35%). Sugli scudi Carrefour (+14%), che sta discutendo un possibile matrimonio con la canadese Cuche-Tard, e Telefonica (+10,45%), che ha ceduto la propria divisione torri in Europa e in America Latina ad America Tower per 7,7 miliardi di euro. In campo bancario soffrono cedono Hsbc (-2,4%), , Ing (-2,11%) e , in Piazza Affari, Bpm (-1,76%), Intesa (-1,43%), Unicredit (-1,1%), Bper (-0,96%) ed Mps (-0,8%). Il greggio Wti assestato sopra ai 53 dollari favorisce Total (+1,2%) e Bp (+0,95%), lasciando indifferenti Shell ed Eni (+0,3% entrambe). (ANSA).