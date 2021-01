(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Chiusura in rialzo, tranne che per Londra (-0,13%) a 6.745 punti, per le principali Borse europee.

La migliore è stata Parigi (+0,21%) a 5.662 punti, seguita da Madrid (+0,18%) a 8.361 punti e Francoforte (+0,11%) a 13.939 punti. (ANSA).