Borsa: Milano tiene con Azimut e Mediolanum, giù Prysmian

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio marginalmente positivo, ma in un clima incerto che la fa ondeggiare sulla parità: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1% sostenuto da Azimut (+4%) dopo i conti e con in scia Mediolanum, che cresce di tre punti percentuali e già aveva fornito robusti dati di raccolta.

In positivo anche Tenaris, Stm e Banca Generali che salgono oltre l'1%, in rialzo dello 0,8% e sempre molto volatile Mps, in crescita in avvio di circa mezzo punto percentuale Cattolica dopo lo scivolone di ieri, per poi portarsi attorno alla parità.

Piatta Unicredit, in calo dell'1% Terna e vendite più consistenti per Prysmian, che scende del 3% a 29,5 euro dopo l'accelerate bookbuilding di Clubtre (Tip) sul 3,7% del capitale. (ANSA).