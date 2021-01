Ansa Incontra:Recovery, digitale, e sostenibilità con Bain

La crescita dell'e-commerce e le sfide della sostenibilità, non solo in chiave ambientale, sono due delle chiavi di risposta e di reazione che le aziende hanno a disposizione per rispondere alla crisi economica provocata dal Covid. Il tema sarà al centro dell'Ansa Incontra "Digitalizzazione e sostenibilità: le ricette per superare la crisi" con il managing director di Bain Italia, Roberto Prioreschi che guida la struttura italiana della società internazionale di consulenza,in streaming oggi alle 15 su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.

Il colloquio sarà l'occasione per approfondire anche il piano del governo per l'utilizzo dei fondi del Next Generation Eu, il cosiddetto Piano Recovery, ma anche dei criteri di investimento 'sostenibile' Esg e degli impegni dell'Italia sui progetti Industry 4.0.