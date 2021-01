Bankitalia:in Italia forte peso fisco su patrimoni e lavoro

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Anche se negli ultimi anni diversi interventi hanno concorso a diminuire il livello dell'imposizione, l'Italia, nel confronto internazionale, si caratterizza ancora per l'alta incidenza del carico fiscale sul capitale e soprattutto sul lavoro".E'quanto afferma Banca d'Italia in audizione alla Camera sulla riforma dell'Irpef.

"Dati i vincoli di bilancio, a parità di spesa pubblica ulteriori riduzioni del prelievo sul lavoro potrebbero essere finanziate attraverso un maggiore carico fiscale sui consumi e sulla ricchezza, considerato meno dannoso per la crescita".Il prelievo effettivo sui consumi è infatti più basso che in altri Paesi (ANSA).