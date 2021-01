Covid: Inail, riaperture rischiose anche con Rt sotto 1

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Le riaperture sono rischiose se l'incidenza del contagio da Covid resta alta anche se l'Rt è minore di 1. Lo si legge in uno studio FBK-Iss-Inail pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the Us (Pnas) sulla prima ondata del virus. "Allentare le restrizioni quando l'incidenza delle infezioni è ancora alta - si legge - può portare a un rapido nuovo picco dei casi, e quindi dei ricoveri, anche se l'Rt è inferiore a 1. Nello studio è stato usato un modello di trasmissione del virus per stimare l'impatto di diverse strategie di mitigazione, introducendo anche la stima del rischio nei diversi settori. (ANSA).