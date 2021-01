Borsa: Milano riduce rialzo, sugli scudi Stm e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in terreno positivo ma riduce il rialzo iniziale. Sugli scudi Stm (+3%), con i ricavi preliminari in rialzo, e Unicredit (+2,2%), alle prese con la ricerca del nuovo ceo e le ipotesi di nozze con Mps (+1,1%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 104 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,52%.

Andamento positivo per le banche con Bper (+0,7%) e Banco Bpm (+0,3%) mentre è piatta Intesa. In rialzo Amplifon (+2%) e Recordati (+1,5%). Performance positiva per le utility tra cui Hera (+0,8%), A2A (+0,5%) e Snam (+0,4%).

In fondo al listini Interpump (-2,6%). Male anche Prysmian (-2%), Fca (-1,9%) e Pirelli (-1,1%). (ANSA).