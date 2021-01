Borsa: Milano avanza (+1,1%), sprint Stm

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - La Borsa di Milano (+1,1%) avanza, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari balzo di Stm (+4,3%), dopo i risultati preliminari del 2020 e del quarto trimestre con ricavi in forte crescita.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 105 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,52%. Toniche le banche con Bper (+2,1%). Avanzano Unicredit (+1,4%), alle prese con il cambio dell'amministratore delegato e con le ipotesi di nozze con Mps (+1,3%). Bene anche Banco Bpm (+1,48%), Fineco (+1,1%) e Intesa (+0,7%).

Andamento positivo anche per i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in rialzo. In rialzo Saipem (+2,1%), Eni (+0,5%) e Tenaris (+1,7%). Bene anche Tim e Mediaset (+0,6%).

In luce Cnh (+1,4%) mentre è in calo Fca (-0,3%) in compagnia di Pirelli e Prysmian (-0,7%). (ANSA).