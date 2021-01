Borsa: Europa positiva, si guarda a Usa e vaccini

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo i record del listini asiatici e di Wall Street. I mercati continuano a reagire positivamente alle prospettive di un maggiore stimolo fiscale negli Stati Uniti dopo che i democratici si sono assicurati la maggioranza al Congresso e la proclamazione a presidente di Joe Biden. Fari puntati anche sulla campagna di vaccinazione che fa ben sperare in una ripresa economica.

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro ai attesta a 1,2229 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,6%. In rialzo Francoforte (+0,8%), Parigi (+0,3%), Londra e Madrid (+0,1%). I listini sono sostenuta dal comparto informatico (+2,3%) e dalle utility (+0,9%). In rosso l'energia (-0,2%). Male anche le banche (-0,8%) con Banco Santander (-2,3%), Bnp Paribas (-1,7%) e Credit Agricole (-1,5%).

In rosso le auto (-0,4%) con Renault (-2,4%), Peugeot (-1,1%), Volkswagen (-0,6%) e Daimler (-0,3%). (ANSA).