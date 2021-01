Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Le Borse europee proseguono le contrattazioni in rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in positivo. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,2251 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In positivo Francoforte (+0,7%), ai massimi a 14.071 punti, Parigi e Milano (+0,5%), Madrid (+0,3%), Londra (+0,1%). I listini sono sostenuti dall'informatica (+2,1%) e dalle utility (+1,3%) mentre sono in calo le banche (-0,9%) e le Tlc (-0,5%).

A Piazza Affari marciano in forte rialzo Stm (+3,9%) e Unicredit (+2,5%). Bene anche Amplifon (+2,2%) e Recordati (+1,4%). In fondo al listino Interpump (-3,3%) in compagnia di Prysmian (-1,7%) e Fca (-1,5%). (ANSA).