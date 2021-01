Borsa: Europa in rialzo, Francoforte ai massimi

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Le Borse europee riducono il rialzo iniziale ma proseguono la seduta in terreno positivo. Bene Francoforte (+0,6%) che raggiunge i massimi degli ultimi cinque anni a 14.056 punti. Il 18 marzo 2020 si era registrato il picco con gli effetti della pandemia e l'indice Dax sceso a 8.441 punti.

Nel Vecchio continente sono in rialzo anche Parigi (+0,3%), Londra (+0,1%) mentre Madrid (-0,02%) è sulla parità. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,5%, sostenuto dal comparto informatico (+2,2%). Bene anche le utility (+1,1%) e la farmaceutica (+0,4%). In calo l'energia (-0,7%), con il prezzo del petrolio in rialzo, e le banche (-0,8%). Sul fronte valutario è stabile l'euro sul dollaro a 1,2239 a Londra. (ANSA).